Onbekend werk van Rembrandt ontdekt

Voor het eerst in bijna vijftig jaar is een volledig onbekend schilderij van Rembrandt ontdekt. Dat schrijft NRC Handelsblad.

Een Amerikaanse kunsthandelaar kocht afgelopen jaar het werk op een veiling in Londen. Het portret van een jonge man was volgens het veilinghuis afkomstig van een schilder uit de omgeving van Rembrandt. De man betaalde toen 156.000 euro voor het werk.

Na uitgebreid onderzoek blijkt nu dat het werk niet van zijn volgelingen, maar van Rembrandt zelf is. Dat bevestigt ook Ernst van de Wetering, de grootste Rembrandtautoriteit ter wereld. Vijftien belangrijke conservatoren kunsthistorici onderschrijven eveneens dat het om een authentiek werk van de meester gaat.

Het 94,5 bij 73,5 centimeter grote portret werd bij het veilinghuis ingebracht door een adellijke Britse familie, die het al zeker zes generaties in bezit had. Het schilderij is waarschijnlijk een fragment van een groot dubbelportret.