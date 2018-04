Omstreden Boef scoort nummer 1-hit

Na de kech-uitspraak, waarbij Boef drie vrouwen die hem een lift gaven 'hoeren' noemde, leek de rapper genekt. Enkele maanden later scoort hij opnieuw een nummer 1-hit. ’Sofiane’ brak in een week tijd al records op Youtube en Spotify. Sinds het lied afgelopen vrijdag uitkwam, had het al drie miljoen YouTube-views. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

Nadat Boef in opspraak was gekomen omdat hij begin januari vrouwen die hem een lift gaven, ‘kechs’ of ‘hoeren’ noemde, werden verschillende van zijn optredens geannuleerd en weigerden radiostations zijn muziek te spelen. Boef probeerde zich met zijn nummer ‘Antwoord’ te excuseren, maar zonder veel succes.

'Sofiane'

Vorige week bracht de rapper zijn nieuwe single ‘Sofiane’ uit, een verwijzing naar de echte naam van Boef. Hij geeft in het nummer een inkijk in zijn leven. Daarbij heeft hij het over zijn jeugd, de relatie met zijn ouders en het overlijden van de tante die hem opgevoed heeft.

Atypische song

De doorgaans stoere Boef brengt met het lied een atypisch single. Hij toont een kwetsbare, fragiele en melancholische rapper met een oom die zijn tante sloeg, een vader in de gevangenis en een moeder met een alcoholverslaving. Doorheen het nummer wordt Boef de persoon die hij vandaag is.

Records op YouTube en Spotify

‘Sofiane’ verbrak sinds het lied afgelopen vrijdag uitkwam al twee records. Het staat op één op YouTube, met meer dan drie miljoen views. Op Spotify werd het lied intussen al meer dan 680.000 keer gestreamd.

Volgens Boef was het hem echter voor dit nummer niet om de records te doen. Aan RTL Boulevard vertelde hij dat hij met ‘Sofiane’ gewoon een persoonlijk nummer wilde delen met zijn fans.