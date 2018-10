Omkoping en illegale transacties in het voetbal

Niet enkel in België werden er recent voetbalschandalen blootgelegd, ook in het buitenland is er een probleem met de geloofwaardigheid van de sport. In Telefacts gaat het vanavond over het manipuleren van voetbalwedstrijden in Azië. Daar zijn het vaak ambtenaren en eigenaars van clubs die samen bekomen dat de afloop van een match al bekend is voor het eerste fluitsignaal.

Omkoping, het vervalsen van matchen, bergen zwart geld: het Belgisch voetbal daverde de jongste week op zijn grondvesten met huiszoekingen, arrestaties en ondervragingen. In de Telefacts-reportage wordt vanavond ingegaan op het manipuleren van voetbalwedstrijden in Azië.

In de reportage wordt de Britse voetbalcoach Simon McMenemy gevolgd. Hij begeleidde een tijd het nationale elftal van de Filipijnen, en werd dan gevraagd om een Indonesische ploeg hogerop te helpen in de ranking. Na een eerste cultuurshock werd hem al snel duidelijk dat het beste team niet noodzakelijk wint. Fixers houden de competitie in een ijzeren greep en zolang veel spelers niet veel verdienen, blijven ze heel gevoelig voor steekpenningen. Trainers die te veel vragen stellen, worden gewoon door de eigenaars van de teams ontslagen.

