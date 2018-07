Op het dancefestival Tomorrowland is een speciale herdenkplek voorzien voor de Zweedse muziekproducer en dj Avicii. Tim Bergling, zoals de 28-jarige echt heette, stierf op 20 april 2018 in Oman. De afgelopen jaren was hij meermaals te horen op Tomorrowland.

