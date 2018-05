Obama's gaan films maken voor Netflix

Voormalig president Barack Obama en zijn vrouw Michelle gaan films en series producen voor Netflix. Dat maakt de streamingdienst zelf bekend op Twitter.

“De Obama’s zijn een meerjarencontract aangegaan om films en series te producen”, klinkt het. “Daaronder vallen mogelijk fictiereeksen, realityreeksen, docu-series en documentaires.”

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features. — Netflix US (@netflix) May 21, 2018

125 miljoenOok Apple en Amazon zagen een samenwerking met de voormalige president zitten, maar het is Netflix die met de deal gaat lopen. De overeenkomst is meteen ook een van de grootste contracten in de geschiedenis van het bedrijf. Netflix bereikt 125 miljoen gezinnen in 190 landen