Nu ook Dina Tersago slachtoffer van 'fake news'

Het overkwam de laatste maanden al een aantal bekende Vlaamse dames, en nu is het blijkbaar de beurt aan Dina Tersago. De presentatrice is slachtoffer geworden van valse nieuwsartikels, die verkondigen dat ze stopt als presentatrice van ‘Boer zkt Vrouw’. “Dit is NIET waar”, reageert ze boos op Instagram.

“Er gaat momenteel fake news over mij de ronde dat ik zou stoppen met ‘Boer zkt. Vrouw’. Dat is NIET waar. Mijn naam wordt in deze artikels onrechtmatig gebruikt om producten te promoten waar ik NIET achter sta en nooit toestemming voor heb gegeven”, aldus een kwade Dina Tersago op Instagram. Ze postte een foto van de Facebook-link naar het valse artikel in kwestie, die doorverwijst naar een vreemde site rond buitensporten. Er zijn zowel Zweedse als Engelstalige artikels op te vinden, en dus ook een bericht vol nonsens over Tersago.

Het artikel in kwestie verkondigt dat de presentatrice haar werk opgeeft omdat ze meer bij haar kinderen wil zijn. “Ik heb mijn hele leven lang mijn carrière voorop gesteld, en daarna kwamen mijn kinderen. Maar nu is het genoeg geweest. Ik kies 100% voor mijn kinderen, en daarom neem ik een stapje terug in te televisie wereld. ‘Boer zkt Vrouw’ heeft mijn carrière een boost gegeven en daar ben ik dankbaar voor! Nu is het tijd dat An Lemmens het stokje overneemt van mij”, luidt de verzonnen quote - die overigens gevolgd wordt met een knoert van een dt-fout.

Maar daar is dus niets van aan, en Dina roept haar volgers op om waakzaam te blijven. “Laat jullie hierdoor niet misleiden, alsjeblief! En als jullie een vals bericht tegenkomen, gelieve dan te rapporteren.” Ze sluit af met ’Nog steeds jullie ‘Boer Zkt Vrouw’-presentatrice’.

Schoonheidsproducten

Dina is de zoveelste BV die het slachtoffer wordt van dergelijke nepberichten. Eerder kregen ook haar collega’s An Lemmens, Evi Hanssen, Natalia en zelfs Hanne Decoutere en Goedele Wachters het aan de stok met organisaties die via fake news producten proberen te verkopen. Bij hen ging het telkens om het ‘nieuws’ dat ze ontslagen werden bij hun zender (of zelf opstapten) omdat ze enkel hun eigen lijn schoonheidsproducten wilden gebruiken - een lijn die voor alle duidelijkheid dus niet bestaat. Wie op het ‘fake news’ klikt, komt terecht op een site waar oplichters je geld proberen te ontfutselen. Als je de producten bestelt, krijg je niets geleverd. De kans dat je je centen ooit terugziet, is zo goed als nihil.

VTM en VRT dienden enkele maanden geleden allebei klacht in tegen de berichten bij het parket. An Lemmens, Evi Hanssen en Natalia deden dat ook persoonlijk. De politie roept slachtoffers van ‘fake news’-advertenties intussen op zich zo snel mogelijk te melden. De internetrecherche van de federale politie kent het probleem al langer: in eerste instantie vragen ze om voorzichtig te zijn en vooral geen codes van je bankkaart en andere bankgegevens door te geven. Als je toch opgelicht wordt via deze fake-advertenties, stap dan vooral naar de politie. “Dat is echt belangrijk, zodat er een onderzoek kan opgestart worden, en dat wij als federale dienst ook betrokken kunnen worden bij de onderzoek.”

Waar moeten we op letten? “Fake news is nu hot, belangrijk is dat mensen hun bronnen goed nagaan en dat ze checken vanwaar het nieuws komt”, klink het. Je kan trouwens ook een klacht indienen bij de Economische Inspectie, want ook zij onderzoeken dit soort valse advertenties. Als de klachten terecht zijn, kunnen ze dan deze advertenties op het internet laten verwijderen en blokkeren.