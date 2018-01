Nu ook audiobooks in Google Play

Google heeft het aanbod in de Google Play Store uitgebreid met audioboeken. De dienst is beschikbaar in 45 landen, waaronder België. De service is beschikbaar op alle bestuurssystemen.

Veel mensen willen lezen, maar vinden er vaak de tijd niet voor. Audiobooks bieden daarom de oplossing. Zo word je favoriete boek voorgelezen terwijl je bijvoorbeeld aan het sporten bent, in de file staat of kookt.

De luisterboeken in Google Play Books zullen beschikbaar zijn in 45 landen en negen talen. Je kan de audioboeken gewoon beluisteren zonder een abonnement aan te gaan. De titels kunnen dus los gekocht worden. Via Google Play Family kan je jouw audioboeken delen met de familie.

Een studie van de Audio Publishers Association toont aan dat de verkoop van luisterboeken er in 2017 met 33 procent op vooruitging.