Nu al TML-tickets op zwarte markt

Amper één dag na de officiele verkoop zijn er op tweedehandssites al tickets voor Tomorrowland te vinden, en vaak drie keer zo duur. De verkopers die we contacteerden, wilden de tickets niet aan de eerlijke officiele prijs verkopen en zijn dus in principe strafbaar.

Op een doorverkoopsite vinden we een Full Madness Comfort Pass, officieel kost die 380 euro. Maar deze verkoper vraagt er 860 euro voor, maar liefst 480 euro meer.

Op 2dehands.be verkoopt iemand tickets: "prijs overeen te komen". We zeggen hem dat we ze willen, maar wel aan de officiele prijs. Het antwoord is duidelijk: het zal niks worden.

Strafbaar

De wet zegt dat je tickets mag doorverkopen maar niét aan een meerprijs. Want dan kan je tot 60.000 euro boete krijgen, zeggen ze bij 2ehands.be.

"Die lopen het gevaar beboet te worden", zegt Petra Baeck, woordvoerder van 2dehands.be. "Wij werken daarvoor samen met de Overheidsdienst Economie, die ons na afloop vaak een lijst stuurt met de vraag kan u gegevens doorsturen van deze gebruikers die mogelijk tickets op een illegale manier hebben doorverkocht."

Week speling

Wie een Tomorrowland-ticket koopt moet dat online koppelen aan zijn identiteitskaart, juist om fraude te voorkomen. Maar dat kan pas als de officiele verkoop is afgelopen, en dat is pas binnen een week. Tot dan kan een ticket in principe wisselen van eigenaar. Die week speling hebben we ingebouwd zeggen ze bij Tomorrowland omdat we merken dat veel mensen te veel tickets kopen.