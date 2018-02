'Notting Hill'-actrice plots overleden

De Britse actrice Emma Chambers is woensdag overleden, maar het nieuws raakte pas vandaag bekend. Chambers werd vooral bekend door haar rol in de film ‘Notting Hill’. Ze werd 53 jaar oud en zou een plotse, natuurlijke dood gestorven zijn.

In ‘Notting Hill’ (1999) vertolkte Chambers de rol van Honey Thacker, de zus van William Thacker, die gespeeld werd door Hugh Grant. Later speelde Chambers ook nog in ‘Bravo Two Zero’ (1999).

(Lees verder onder de foto)

In Groot-Brittannië brak Chambers echt door nadat ze te zien was als Alice Tinker in de populaire serie ‘The Vicar of Dibbley’ (1994).

Chambers was getrouwd met collega-acteur Ian Dunn.