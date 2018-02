Nokia heeft deze middag een nieuwe smartphone voorgesteld. De Nokia 8100 is een moderne versie van het toestel dat eind jaren 90 heel populair was, vooral nadat de gsm gebruikt werd in de film The Matrix.

Het toestel is beschikbaar in zwart en geel, met het herkenbare uitschuifbare klepje. En je kan er net zoals toen het spel Snake op spelen, maar nu in kleur. Het toestel ligt vanaf eind mei in de winkels en zal 79 euro kosten.