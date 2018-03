Nieuwste film van Spielberg in de zalen

Vanaf morgen kan je in de bioscoop gaan kijken naar de nieuwste film van Steven Spielberg: 'Ready Player one'. Het is een sciencefictionfilm over een virtuele wereld in de toekomst, maar wel vol verwijzingen naar de jaren tachtig. Critici noemen het “zijn slechtste film ooit”, liefhebbers spreken over een sterk staaltje computeranimatie.

'Ready Player One' neemt je mee naar de virtuele wereld van een computerspel. De film speelt zich af in 2045. Na een paar rampen leven miljoenen mensen in armoede. De wereld stort in en de mens vlucht weg in een computerspel.

Spielberg is zelf een fervent speler van computerfilmpjes, al wou hij wel dat zijn film voor iedereen toegankelijk zou zijn. “Toen ik het script voor het eerst las, heb ik gezegd dat we alles uit de film moesten halen waar het publiek kennis over videospelletjes voor nodig had”, zegt de regisseur aan VTM NIEUWS. “Ik vond dat we al die kennis moesten vergeten en dat we een film moesten maken voor iedereen, ook voor die mensen die nog nooit videospelletjes hebben gespeeld.”

De film speelt vanaf morgen in de Belgische bioscoopzalen.