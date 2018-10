Nieuwe trend: 'drankhangen', drinken en in de zetel hangen

‘Drankhangen’ is de nieuwe hype volgens de Finnen. Volgens hen is het de remedie tegen een stressvol leven. Dat schrijft De Morgen. Het principe is eenvoudig: je ligt in je zetel in een comfortabele jogging of enkel in ondergoed met een drankje en een snack bij de hand.

De Finse journalist Miska Rantanen schreef er een boek over: 'Kalsarikänni', vrij vertaald als ‘Drankhangen’. Het boek is een soort van handleiding voor dummy’s. Met tips over geschikte dranken en hoeveelheden alcohol.

Onslow en Daisy

“De levensstijl is de antithese van poseren en doen alsof”, klinkt het. “Je plaatst geen beelden van jezelf op Instagram terwijl je in je ondergoed dronken op de bank ligt. Drankhangen gaat over loslaten en jezelf zijn, zonder aanstellerij of show." Onslow en Daisy uit de komische serie 'Schone Schijn' lijken wel dé voorbeelden te zijn.

Ongezonde snacks

Voor eten verwijst de journalist naar enkele ongezonde lekkernijen zoals kebab, pizza, chips en chocolade. "Alles waar je zin in hebt en veel calorieën in zitten."

Kritiek

Toch komt er ook kritiek in Finland. Het blijft vreemd dat een land net propageert wat de Wereldgezondheidsorganisatie al enkele jaren probeert af te raden. Rantanen nuanceert dan ook. "Het gaat vooral om een balans", zegt hij in NRC. "Je hoeft dit dus zeker niet elke dag te doen."

