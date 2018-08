Nieuwe serie over SWAT en racisme in VS

Vanavond start op Q2 de nieuwe serie SWAT - over de belevenissen van een SWAT-team, de speciale interventie-ploegen van de Amerikaanse politie. SWAT is fictie natuurlijk, maar de verhalen zijn realistisch én razend actueel. In de eerste aflevering schiet een agent een jonge zwarte man dood, wat leidt tot rellen. VTM NIEUWS-journaliste Aagje Vanthomme sprak met de hoofdrolspeler Shemar Moore.

Een onschuldige zwarte tiener wordt doodgeschoten door de chef van het SWAT-team, de speciale eenheid van de politie.

Black lives matter

Hoofdpersonage Daniel Harrelson - Hondo voor de collega's- moet zijn chef vervangen en de gemoederen proberen te bedaren. De serie SWAT vervalt soms in clichés maar gaat hete hangijzers -zoals ‘black lives matter’- niet uit de weg.

“Ik wil het daar echt wél over hebben, anders zijn we gewoon één van de vele series met politie-agenten die levens redden”, zegt acteur Shemar Moore. “We hebben het ook over mensenhandel, over binnenlands terrorisme, over cyberpesten. Een televisieserie zal die problemen niet oplossen maar we kunnen wel aanzetten tot nadenken: komaf maken met stereotypes, de huidskleur is niet belangrijk.”

Racisme

Shemar Moore spreekt uit ervaring: hij is zelf half zwart, half blank. “Ik heb al mijn hele leven met racisme te maken, zelfs nu tot op zekere hoogte nog”, zegt hij. “Mijn onzekerheden toen ik jong was, zijn nu mijn sterktes geworden: ik wist niet of ik wel zwart genoeg was, of wit genoeg?”

Vandaag is hij een idool, met 2,6 miljoen volgers op Instagram, de plek waar hij ook graag met zijn sixpack pronkt. Ook in de serie krijgen de fans geregeld zijn blote buik te zien. Hij doet vijf keer per week braaf zijn sit-up-oefeningen.

Eigen stunts

Al dat trainen heeft nog een ander doel. Hij wil al zijn stunts zelf doen, zoals eentje waar hij uit een helikopter hangt. “De stuntman die me zou vervangen stond klaar en ik weigerde: ik laat hem niet op de helikopter”, vertelt Shemar. “En als je het ziet, is het indrukwekkend. Proberen te acteren en de slechterik dood te schieten 300 feet in de lucht, dat was geweldig, een kinderdroom. Ik ben net een groot kind, en ik word er ook nog voor betaald.”