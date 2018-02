Nieuwe Schoenaertsfilm deze week in de zalen

Vanaf deze week is de film Red Sparrow in onze zalen te zien. Matthias Schoenaerts speelt aan de zijde van Jennifer Lawrence. Zij speelt een Russische spionne die haar seksuele macht gebruikt om informatie los te krijgen. Schoenaerts speelt haar oom.

Matthias Schoenaerts had het als Vlaamse acteur slechter kunnen treffen naast een actrice als Jennifer Lawrence. “Ze is een van de meest getalenteerde actrices. Ik ben nooit ‘starstruck’, ook niet bij haar”, zegt Schoenaerts. “Maar ze is wild, scherp van geest, ongelofelijk present als ze aanwezig is. Ze is heel wakker, heel alert. En ze is wild, het is geen saaie trees ofzo. Het is ook een beetje een rebel en daar hou ik wel van.”

De liefde is blijkbaar wederzijds. “Ik ben gek op Matthias. Hij is een kwajongen, maakt je aan het lachen”, zegt Lawrence. “Het is grappig want hij is zo'n goeie acteur, dat het moeilijk is om je voor te stellen hoe hij is zodra ze "cut" roepen. Dan is hij een clown.”

Oom Vanja

Jennifer Lawrence speelt een voormalige Russische ballerina die omgevormd wordt tot een spionne. Ze leert hoe ze mannen kan verleiden in ruil voor informatie. Schoenaerts speelt haar mysterieuze oom Vanja.

"Hij lijkt op Poetin"

Het Russische accent heeft hij moeten leren, maar de look had hij al. “Op een bepaald moment, in de trailer, ik had het kostuum enzo al aan, toen iemand van de make-up zei: “Lijkt hij niet op Poetin?” en toen dacht ik van “ah ja”. Het was een toeval dat wel toepasselijk was voor de film.”