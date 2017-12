Nieuwe poging Mariah Carey op Times Square

De Amerikaanse zangeres Mariah Carey waagt zich opnieuw op het New Yorkse Times Square voor oudejaarsavond. Vorig jaar kreeg ze bakken kritiek over zich heen voor haar optreden.

Elk jaar kijken miljoenen Amerikanen naar het traditionele aftelmoment op Times Square in New York. Grote artiesten treden er op om het nieuwe jaar in te luiden. Vorig jaar kreeg Carey de kans om het nieuwe jaar in te luiden. Alleen verliep dat niet zoals gepland.

Technische fout

Carey kreeg te kampen met een technische fout waardoor de zangeres zichzelf niet kon horen. “Laat het publiek maar zingen", zei Carey. De muziek klonk minutenlang zonder zang. De dansers deed alsof er niets aan de hand was en ook het publiek bleef uitzinnig.

VIDEO: Mariah Carey fails at singing, fails at lip syncing, & fails in general at big Times Square performance https://t.co/UeAv7Bbvc1 pic.twitter.com/osScOOkcTP — Deadspin (@Deadspin) January 1, 2017

Playback

Bij het volgende nummer ‘We belong together’ leek het weer goed te gaan. De diva stond in een glitterjurk te zingen. Al snel bleek dat ze playbackte; er werd gezongen terwijl haar microfoon langs haar lichaam hing. Ze bleef proberen er toch nog iets van te maken en lachte naar haar fans die haar bleven steunen. Uiteindelijk liep ze geïrriteerd het podium af.

Twitter

Op Twitter bleef het nieuwjaarsoptreden zeker niet onopgemerkt. Mariah Carey gaf met de nodige humor toe dat haar optreden niet vlekkeloos verliep: “Shit happens”, schreef ze. “Een gelukkig en gezond nieuwjaar voor iedereen. Laat ons nog meer krantenkoppen halen in 2017".

Dat ze zich ook dit jaar dus nog eens waagt aan een optreden op nieuwjaarsavond op Times Square, is minstens opvallend.