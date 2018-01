Nieuwe Monopoly voor valsspelers

Valsspelen bij Monopoly? Dat mag! Althans in de nieuwste versie van het bekende gezelschapsspel. Fabrikant Hasbro brengt dit jaar namelijk een nieuwe versie uit: Monopoly – Cheaters Edition. De bedoeling is net om andere spelers of de bank een hak te zetten. Maar als je ontdekt wordt, word je gehandboeid en vlieg je de gevangenis in. Dat schrijft Insider.

“Een recente studie heeft aangetoond dat bijna de helft van de spelers probeert om vals te spelen bij Monopoly”, zegt Jonathan Berkowitz, senior vice president van Hasbro gaming. “Dus dit jaar geven we de fans waar ze allemaal naar verlangen, een spel dat net aanzet om vals te spelen.”

(Lees verder onder de foto)

Hoe werkt het?

Het doel is nog altijd om te eindigen met het meeste geld, maar dat wordt moeilijker dan bij de andere versies. Nu zijn er, naast ‘Kans’-kaarten en ‘Algemeen Fonds’-kaarten ook vijftien ‘Cheat’-kaarten. Tijdens het spel worden er vijf valsspeelkaarten in het midden van het spel geplaatst, zoals ‘steel geld van de bank’ of ‘neem een hotel weg van iemand zijn eigendom’. Op gelijk welk moment tijdens het spel mogen de spelers die dingen proberen te realiseren.

Wie slaagt krijgt een beloning, wie betrapt wordt krijgt een straf. Zo kan je bijvoorbeeld als straf aan het spelbord vastgemaakt worden met een handboei.

(Lees verder onder de foto)

Stelen van de bank

Geld stelen van de bank lijkt niet eenvoudig, maar voor het eerst is niet één speler verantwoordelijk voor het uitdelen van geld. “Spelers zijn elk om de beurt verantwoordelijk voor de bank en geven die door wanneer hun beurt over is. Zo is het dus gemakkelijker om geld te stelen”, zegt Berkowitz.

Het spel komt deze herfst uit in de Verenigde Staten. Het is nog niet duidelijk wanneer en of het spel ook in het Nederlands uitkomt in België.

Foto's: Hasbro