Nieuwe Huawei heeft 4 camera's in 1 toestel

Huawei heeft zonet in Parijs drie nieuwe smartphones voorgesteld. Het gaat om de Huawei P20, P20 Lite en P20 Pro. Opvallend: die laatste heeft liefst vier camera's aan boord.

P20: nieuw topmodel voor 679 euro

De P20 is de opvolger van de Huawei P10. Het toestel is hét vlaggenschip van de fabrikant dat de strijd moet aangaan met de Samsung Galaxy S9 en de iPhone X. Net als die laatste heeft de P20 een zogeheten 'notch': een klein stukje van het scherm (5,8 inch) bovenaan wordt gebruikt voor de camera's en sensoren. De laatste versie van Android geeft fabrikanten de mogelijkheid om zo'n notch te gebruiken in hun ontwerp.

Het terrein waar de P20 wil uitblinken, is natuurlijk de camera. Hoewel de P20 het met één lens minder moet doen dan z'n grote broer, moet hij zeker niet onderdoen. Er zit een nieuwe dubbele camera van Leica in met een 12 megapixel sensor en een 24 MP monochrome sensor. Verder belooft Huawei ook dat hun 'articifiële intelligentie' er voor zorgt dat je betere foto's maakt dan bij de concurrerenten. Zo is er een voorspellende focus ingebouwd en helpt artificiële intelligentie bij het kadreren van foto's.

(lees verder onder foto)

P20 Pro: vier camera's

Nog verder gaat Huawei met de P20 Pro. Dat toestel doet het niet met drie maar vier camera's: één vooraan en drie achteraan. De cameraconfiguratie bestaat uit een 40MP RGBW-sensor, een 20 MP monochrome-sensor en een 8MP telelens. De lenzen hebben ook een variabel diafragma van f/1.8, f/1.6 en f/2.4. Volgens Huawei is dit de béste camera die ooit is ingebouwd in een smartphone. De lichtgevoeligdheid zou beter zijn dan een menselijk oog.

De P20 Pro is het toestel voor de veeleisende gebruiker. Het is groter en heeft een betere batterijduur zodat je langer de baan op kan zonder opladen. De P20 Pro past naast de S9 Plus en Note 8 van Samsung: vooral zakelijke gebruikers zullen er hun voordeel mee doen. Voor dagelijks gebruik voor iemand met kleine handen, valt de P20 Pro nogal groot uit. En ook de prijs is niet voor iedereen: de P20 Pro kost 899 euro.

P20 Lite: voor de minder veeleisende gebruiker

In het lage segment is de P-Lite reeks van Huawei al lang één van de meest populaire toestellen. Wie graag een degelijke smartphone koopt met aanvaardbare specs voor een degelijke prijs komt automatisch bij de P-lite terecht Het is al jaren één van de toestellen met de beste prijs-kwaliteitsverhouding, waardoor de doorsnee Media Markt of Vandenborre - verkoper er standaard mee op de proppen komt als een smartphone niet veel mag kosten.

Die truuk hoopt Huawei te herhalen met de P20-lite.

De details