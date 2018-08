De nieuwe Cirque du Soleil-show staat helemaal in het thema van de film Avatar. De show ging eergisteren in première in Peking.

De show draait rond drie hoofdpersonages die een natuurramp moeten voorkomen. Er doen in totaal 43 acrobaten mee.

Avatar, een film uit 2015, was een groot succes. De film bracht meer dan 2,7 miljard dollar op, een absoluut record. Hij won ook twee Golden Globes en drie Oscars.