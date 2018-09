Nieuwe boekenreeks van Aspe op komst

Pieter Aspe, de succesvolle Vlaamse thrillerauteur, start met een nieuwe boekenreeks. Hij schrijft tien nieuwe boeken rond zijn gekende hoofdfiguur, inspecteur Van In. Daarvoor laat hij Blankenberge achter zich, want de Bruggeling is opnieuw in Brugge gaan wonen.

Pieter Aspe is weer thuis in Brugge. In zijn appartement heeft de 65-jarige schrijver hard gewerk aan zijn eerste nieuwe boek in een reeks van tien: De nieuwe Pieter Aspe. Van IN. Episode 1.

Opvallend in de nieuwe reeks is dat de entourage rond inspecteur Van In helemaal verdwijnt. Aspe vond een nieuwe, spannende rode draad en daarvoor was die nieuwe wending noodzakelijk. De rode draad in de tien boeken is: leven Hannelore en de kinderen nog, wat is er gebeurd, wie is Van In vandaag...

Het eerste boek van de nieuwe reeks is opgedragen aan een zekere Claudine, de nieuwe vriendin van Aspe.