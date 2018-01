Nieuwe afleveringen van De Kampioenen?

Komen er nieuwe afleveringen van F.C. De Kampioenen? Als het van Herman 'Marcske' Verbruggen afhangt, is dat zeker mogelijk. "Als ze met een goed idee komen, dat ons respecteert als groep, dan is er zeker nog wat mogelijk”, zei hij gisteren in de ochtendshow op radiozender Joe.

“Op het moment dat de stekker eruit werd getrokken, vonden wij dat niet fijn”, aldus Verbruggen. “We voelden het wel aankomen, omdat de toenmalige VRT-directie not amused was toen we een scenario voor de eerste film afwezen. Ze zeiden ons dat ze wilden “stoppen op een hoogtepunt”, maar ik denk dat we zeker nog enkele seizoenen hadden kunnen voortdoen.”

Derde film Half december ging de film ‘F.C. De Kampioenen Forever’ in première. Het is al hun derde film, na 'Kampioen zijn blijft plezant' en 'Jubilee General'. In de derde film is DDT ‘back in business’. Hij slaagt er op sluwe wijze in om eigenaar te worden van F.C. De Kampioenen. Boma wordt meteen buitenspel gezet en de Kampioenen worden vervangen door een nieuw team van jonge, getalenteerde spelers. De Kampioenen zitten in zak en as en willen hun ploeg terug in handen krijgen. Ze trekken daarvoor naar Afrika, waar uiteraard de nodige misverstanden gebeuren.