Nieuw virus op Messenger: “Opgelet als je video toegestuurd krijgt”

Gebruikers van Messenger: opgelet. Er circuleert opnieuw een virus op de berichtendienst van Facebook, in de vorm van een filmpje. Wanneer je de video opent, beland je op een malafide website en komen je gegevens in handen van hackers terecht, die het op jouw inlog- en andere gegevens hebben gemunt. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Wie in de val trapt, ziet de video ook doorgestuurd naar al zijn vrienden op de sociaalnetwerksite. En zo verspreidt het virus zich steeds verder. “Als je op de video klikt, krijg je spyware binnen”, bevestigt beveiligingsexpert Nico Cool in Het Nieuwsblad. “De hackers kunnen zo gegevens van je computer stelen, zoals contacten of documenten.

Ontvang je een video op Messenger waar ‘Hallo, bekijk deze video tot het einde aub’ bij staat, dan moet er een belletje gaan rinkelen. “De hackers zijn sluw. Ze weten dat mensen nieuwsgierig zijn en spelen daar op in”, waarschuwt Cool. Veel toestellen hebben al een automatische beveiliging en ook de meeste antivirussen houden spyware tegen, maar als je niet goed beveiligd bent, kunnen je gegevens makkelijk in de verkeerde handen terechtkomen.

Wat kan je doen?

Denk eerst en vooral goed na vooraleer je een video opent. “Je moet alert zijn en nadenken of het wel realistisch is.” De methode die de hackers gebruiken is vergelijkbaar met phishing, aldus nog Cool. Wat je ook kan doen, is even in het gesprek vragen of het wel echt is.