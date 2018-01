Nieuw seizoen van 'Blind Getrouwd'

Er komt een nieuw seizoen van realityprogramma 'Blind Getrouwd' bij VTM. Dit jaar stappen maar liefst vijf koppels in het huwelijksbootje zonder elkaar op voorhand te kennen.

Stijn en Nuria werden in het eerste seizoen de lievelingen van Vlaanderen door hun ontluikende liefde, en ook vorig jaar werd massaal van aan de zijlijn gesupporterd voor de deelnemers, waaronder Veerle en Nick en Evelien en Nicolas, nog steeds twee dolgelukkige koppels.

3.600 inschrijvingen

Overtuigd door de sérieux van het programma en van de experten die zich toeleggen op het zoeken naar een juiste match, schreven maar liefst 3.600 mensen zich in voor het derde seizoen, dat op maandag 29 januari om 20.35 uur van start gaat.

Nieuwe expert

Seksuoloog en antropoloog Wim Slabbinck doet zijn intrede als expert, naast Gert Martin Hald, Margo Van Landeghem, Alexander Witpas en Sybille Vanweehaeghe. De experten stortten zich op de profielen van de singles, en stelden voor de eerste keer in de Vlaamse geschiedenis van 'Blind Getrouwd' vijf koppels samen.

Meer inkijk in matchmaking

Het matching proces van A tot Z volledig uit de doeken doen, is onmogelijk. Daarvoor zijn de testen van de Deense professor Gert Martin Hald, die de prematching doet, té uitgebreid en ook vertrouwelijk. Toch geeft het derde seizoen van 'Blind Getrouwd' de kijker dit jaar nog meer inkijk in hoe de 'matchmaking' gebeurt.

Gert Martin Hald is als eerste aan zet in het proces. Hij ziet geen enkele deelnemer in het echte leven, maar kijkt enkel naar zijn testresultaten. Hald heeft immers op basis van verschillende vragenlijsten over diverse onderwerpen en domeinen een formule opgesteld waardoor àlle mogelijke combinaties een score krijgen in de vorm van een percentage.

Het minimum dat hij hanteert om de sterkste potentiële koppels te selecteren, is 75 procent. Dat percentage is niét zaligmakend en is enkel een startpunt voor de andere vier experten om verder in de diepte te gaan. Zij peilen de deelnemers op basis van persoonlijke gesprekken en thuisbezoeken, elk gefocust op hun eigen domein. En daarna gaan ze alle vijf samen rond de tafel zitten om alle informatie te bespreken en de koppels te selecteren waarvan ze allen het gevoel hebben dat zij een goede match zouden kunnen vormen.

'Blind Getrouwd' is vanaf maandag 29 januari om 20.35 uur te zien bij VTM.