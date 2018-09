Nieuw op filmfestival: documentaire over Afrikaanse voetballers in ons land

Op het Filmfestival in Oostende wordt morgenavond 'Sideline' voorgesteld. Dat is een documentaire over vier Afrikaanse voetballers die naar België kwamen in de hoop bij een topclub te belanden, maar daar niet in slagen. In de documentaire is te zien hoe ze dan aan hun lot worden overgelaten.

“Toen er een makelaar uit België kwam, zei hij dat ze me nodig hadden bij Charleroi. Maar toen ik in Charleroi aankwam, was de coach die me wou al ontslagen. Toen veranderde alles.” Zo klinkt een van de passages uit de documentaire.

'Sideline' wordt morgen voorgesteld op het Filmfestival van Oostende en komt op 18 september in de zalen.