Nieuw: 'Groen bolletje' nu ook op Instagram

Vanaf nu kan je op Instagram zien welke vrienden online zijn. Net zoals bij Facebook Messenger zie je nu een groen bolletje bij actieve gebruikers. Wie zijn status liever niet deelt, kan deze wel gewoon uitschakelen. Dat meldt Instagram in een persbericht.

Begin dit jaar begon Instagram al met aan te geven in de berichten of iemand actief was of wanneer de persoon voor het laatst actief was. Het sociale netwerk breidt die functie nu verder uit.

Via de Instagram-app zullen personen die op hetzelfde moment de app gebruiken worden weergegeven met een groen bolletje, net zoals bij Facebook Messenger. Dat groene bolletje zal niet alleen te zijn zijn in de berichteninbox, maar ook als je bijvoorbeeld een Instagrampost wil delen.

Instagram was een tijd geleden al gestart met een proefproject, dus mogelijk zag een aantal gebruikers ook al het groene bolletje bij hun vrienden. De nieuwe functie wordt nu geleidelijk wereldwijd uitgerold. Maar mensen die liever hun activiteitstatus niet delen, kunnen dat gewoon uitschakelen via instellingen.