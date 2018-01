Nieuw bekend personage in 'Familie'

Andrea Croonenberghs is vanaf woensdag te zien in de VTM-reeks ‘Familie’. De voorbije jaren was ze in verschillende theaterproducties te zien, maar op het kleine scherm bleef het even stil rond de actrice. Andrea maakt haar intrede als femme fatale Griet Macharis, een klassevolle en ondernemende vrouw die op een mode-event kennismaakt met Guido Van den Bossche (Vincent Banic).

"Ik was aangenaam verrast toen ik de vraag kreeg om in Familie mee te spelen”, klinkt het bij Andrea. “Het personage dat ik speel staat ver af van wie ik ben, dus dat is sowieso interessant. Ik kwam terecht in een warm bad van mensen die graag en zeer professioneel samenwerken waardoor de sfeer op de set heel fijn aanvoelde en ik me meteen thuis voelde. Deze gastrol is in eerste instantie beperkt in tijd, maar wat mij betreft voor verlenging vatbaar.”

Meeslepende verhaallijn

Griets kennismaking met Guido zal de komende weken stof zijn voor een meeslepende verhaallijn. Als enige dochter van een rijke industrieel groeide ze op in een welvarend gezin. Ze rijdt met de nieuwste auto’s, draagt de duurste handtassen en koopt kledij van bekende ontwerpers. Hoewel ze het dus financieel niet meer nodig heeft, runt Griet nu een succesvol modellen- en reclamebureau. In Familie zal al snel duidelijk worden dat als Griet haar zinnen op iets zet, ze er alles aan doet om het te krijgen

'Nieuwe' Jelle

Niet alleen Andrea Croonenberghs maakt deze week haar intrede in Familie. Morgen keren ook Trudy (Silvia Claes) en Bart (Chris Van Tongelen) terug uit Amerika. Zij brengen een nieuwe Jelle mee, die voortaan vertolkt wordt door acteur Felix Jamaels. Felix volgt al acht jaar Voordracht, Drama en Toneel aan de muziekacademie en figureerde in een aantal tv-reeksen, waaronder De Buurtpolitie.

“Ik heb veel hobby’s, maar het allerleukste vind ik toch toneelspelen”, klinkt het. “En dan vooral theater en televisie. Dat ik nu in de huid mag kruipen van Jelle is gewoon geweldig. Familie is de perfecte leerschool om te groeien als acteur. Acteren is een droom en die droom wil ik zo veel mogelijk uitoefenen.”