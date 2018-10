Niels Destadsbader ook volgend jaar in Sportpaleis

Begin dit jaar kondigde Niels Destadsbader aan dat hij zijn dertigste verjaardag in stijl zou vieren met zijn publiek. Vanavond was het dan eindelijk zover: een groots verjaardagsconcert in het Sportpaleis. Destadsbader had er ook meteen goed nieuws voor zijn fans: volgend jaar geeft hij er opnieuw twee concerten.

De vraag naar tickets was enorm. De beide concerten, van vandaag en morgen, waren compleet uitverkocht. Wie naast een ticket greep moet zich echter geen zorgen maken: Niels Destadsbader keert eind 2019 terug naar het Antwerpse Sportpaleis. Dat maakte hij vanavond zelf bekend op het podium. Twee splinternieuwe shows, op vrijdag 6 en zaterdag 7 december 2019.

“Het Sportpaleis is altijd mijn allergrootste droom geweest. Het afgelopen half jaar heb ik met ongelofelijk veel goesting naar deze concerten toegewerkt”, aldus Niels. “Nu ik weet dat we hier volgend jaar terug mogen staan, gaat het feest deze dagen alleen maar groter zijn. Ik ben ongelofelijk dankbaar en trots.”

Foto: Joel Hoylaerts / Photonews