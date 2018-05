Niels Destadsbader naar Sportpaleis

Twaalf jaar lang droomde hij ervan, maar nu is het tijd voor actie. Niels Destadsbader treedt op 31 oktober op in het Antwerpse Sportpaleis. Een grote sprong, zo beseft de zanger, maar wel één op het juiste moment in zijn leven. “Ik word 30 in augustus. Iedereen trouwt en krijgt kinderen, ik jaag eindelijk mijn grootste droom na.”

Zijn concert moet de kers op de taart worden na twee MIA’s, de Radio 2 Zomerhit van vorig jaar, een show op Werchter Boutique, platina voor zijn debuutalbum ‘Speeltijd’ én zijn succesvolle deelname aan ‘Liefde voor muziek’. “Mijn entourage moedigde mij aan om het Sportpaleis dit jaar al te doen. Zelf dacht ik dat dat nog niet mogelijk zou zijn. Maar soms moet je durven springen in het leven. Dat concert wordt het schoonste verjaardagscadeau ooit.”

Het draaiboek voor zijn show heeft Destadsbader al klaar liggen sinds zijn 18de. Eind deze maand komt het tweede album van Niels uit, ‘Dertig’, en zo gaat ook zijn concert heten.