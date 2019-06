Netflix lost verrassende trailer voor derde seizoen ‘Stranger Things’

Het is nog minder dan twee weken wachten op het derde seizoen van de hitserie ‘Stranger Things’, maar vandaag krijgen we van Netflix al een grote vooruitblik. De streamingdienst lanceerde een laatste trailer van 3 minuten waarin we heel wat meer te zien krijgen.

Waar de vorige trailer nog een iets vrolijkere sfeer had, krijgen we nu een heel duistere, met actie gevulde teaser. Er is ook een opvallende verrassing te vinden in de nieuwe beelden. Het ‘Shadow Monster’ of ‘Mind Flayer’ blijkt toch niet zo dood te zijn als seizoen 2 deed vermoeden. Sterker nog: het monster heeft grote plannen.