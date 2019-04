Netflix kan volgend jaar nog steeds meedingen naar Oscar

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die jaarlijks de Oscars toekent, heeft meegedeeld dat ze de criteria voor de kandidaten van de filmprijzen niet zal wijzigen om Netflix uit te sluiten. Een beweging onder leiding van regisseur Steven Spielberg tracht sinds maanden te bekomen dat de films die het videoplatform online uitzendt, geen Oscars meer kunnen winnen.

De Academy handhaafde uiteindelijk het tweede punt van haar reglement, dat zegt dat een film slechts zeven opeenvolgende dagen in een zaal in Los Angeles moet hebben gelopen om in aanmerking te komen voor de Oscars.

"We steunen de projectie in filmzalen en beschouwen die als essentieel voor de filmkunst, en dat heeft zwaar gewogen in onze discussies", verzekerde Academy-voorzitter John Bailey in de mededeling. "Maar we willen de diepgaande veranderingen in onze industrie verder bestuderen en hierover verder overleggen met onze leden", voegde hij eraan toe.

In Cannes werd Netflix voor het tweede opeenvolgende jaar uit de officiële competitie voor 2019 gesloten, omdat de films niet in de zalen werden vertoond.