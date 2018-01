Nekka Nacht verhuist naar De Roma

Het festival van het Nederlandstalige lied Nekka Nacht verlaat de Sportpaleissite en verhuist naar De Roma in Borgerhout. De organisatie hoopt op die manier een intiem, akoestisch concept op het publiek los te kunnen laten.

Nekka Nacht wordt een grotendeels akoestische tweedaagse met de nadruk op jong talent en artiesten die normaal gezien niet in het Nederlands zingen, in plaats van een gevestigde waarde als centrale gast die bevriende collega's uitnodigt.

Intiem concept

Wie er op de affiche van deze 24ste editie zal prijken, wordt later deze maand bekendgemaakt, maar dat het programma er helemaal anders zal uitzien is nu al duidelijk. "Het is tijd voor iets nieuws", zegt organisator Koen Huygebaert. "Op deze manier hebben we er weer volop zin in. Door wat in te krimpen, verkleinen we ook het financiële risico”

De organisatie gaat voor twee uitverkochte avonden in De Roma, die als locatie ideaal is voor het akoestische, meer intieme concept dat beoogd wordt. Nekka Nacht 2018 vindt plaats op vrijdag 20 en zaterdag 21 april. Als de nieuwe formule aanslaat, wil de organisatie er de komende jaren mee doorgaan.