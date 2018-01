Neil Diamond stopt tour door ziekte Parkinson

De Amerikaanse zanger en songschrijver Neil Diamond heeft gisteren aangekondigd dat hij geen concerten meer zal geven. Diamond kreeg onlangs de diagnose van de ziekte van Parkinson en zette onmiddellijk al zijn tournees stop. Hij wil wel nog blijven schrijven en opnemen.

Op advies van zijn arts heeft de zanger, die woensdag 77 wordt, besloten om in maart niet naar Australië en Nieuw-Zeeland af te zakken. Hij zou er normaal gezien optreden ter gelegenheid van zijn 50-jarige carrière. De tournee bracht Neil Diamond eind september ook naar België, waar hij optrad voor een uitverkocht Sportpaleis.

"Het is met veel tegenzin en teleurstelling dat ik laat weten dat ik niet meer zal touren. Het was een eer om de voorbije vijftig jaar te mogen optreden voor het publiek", aldus de artiest, die zich tegelijk verontschuldigt bij alle fans die een ticket hadden gekocht en van plan waren om naar de volgende optredens te komen.

Neil Diamond kreeg tijdens de voorbije vijf decennia onder meer een Grammy Award, een Golden Globe en een Sammy Cahn Lifetime Achievement Award. Hij maakte furore met nummers als 'Sweet Caroline', 'I am ... I said', 'Song sung blue', en met de muziek voor de film 'Jonathan Livingstone Seagull'. Maar hij schreef ook liedjes voor anderen, met als wellicht bekendste 'I'm a believer' dat zowat het visitekaartje van The Monkees werd. Ook Frank Sinatra ('Dry Your Eyes') en Deep Purple ('Kentucky Woman') zijn de man schatplichtig.