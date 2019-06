Negentien migranten onderschept op Kanaal voor kust van Pas-de-Calais

Negentien migranten die het Kanaal probeerden over te steken aan boord van een bootje, in ongunstige weersomstandigheden, zijn woensdag gered voor de kust van Calais, zo is in Frankrijk van de maritieme prefectuur vernomen.

De migranten, "die door de weersomstandigheden in moeilijkheden verkeerden", hadden zelf de hulpdiensten van Pas-de-Calais gebeld en werden rond 2.15 uur 's nachts op ongeveer 9 kilometer ten noorden van Calais gelokaliseerd, legde de prefectuur van het Kanaal en de Noordzee in een mededeling uit.

"Nadat het vaartuig opnieuw gelokaliseerd was" door twee ferry's die uit de haven van Duinkerke waren vertrokken, werden de opvarenden, onder wie een vrouw, gered door de maritieme gendarmerie. Sommige van hen waren licht onderkoeld.

De migranten gingen rond 7 uur aan wal in Calais en werden aan de grenspolitie overgedragen, nadat ze door de medische spoeddiensten waren opgevangen.

Sinds oktober 2018 nemen de pogingen van migranten om het Kanaal over te steken, toe, ondanks de drukke scheepvaart, de sterke stroming en het koude water die de oversteek erg gevaarlijk maken.