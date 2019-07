Na ‘Blind getrouwd’ nu ook ‘Blind gemuild’ op Gentse Feesten

Van 19 tot 28 juli overspoelen duizenden mensen de straten van Gent voor de 176e editie van de Gentse Feesten. De Gentse social app Twoo organiseert dit jaar voor de derde keer de muilmarathon, dit jaar voor het eerst met blinddoek. Elke nacht kunnen de feestvierders vanaf 2.00 uur terecht op de Vlasmarkt voor een muilwalhalla in ‘Blind Gemuild’-stijl.

"Na ‘Blind Getrouwd’ en ‘Blind Gekocht’ is het nu tijd voor de zomerversie, een versie waar we allemaal reikhalzend naar uitkijken: ‘Blind Gemuild’", klinkt het bij Twoo. "Zonder gêne de eerste de beste binnendoen wordt ein-de-lijk maatschappelijk aanvaard. Of ja, op de Vlasmarkt met een blinddoek toch. Ongetwijfeld de beste manier om je affectie te uiten, want liefde maakt blind, niet?"

Onder het motto “blinddoek aan en muilen maar” nodigt de social app Twoo alle bezoekers van de Gentse Feesten uit om elke avond vanaf 2.00 uur hun compagnon, grote liefde, een vage kennis of random omstander te zoenen. "Uiteraard alleen als die andere persoon die liefde maar wat graag over zich heen laat komen. Bovendien waakt de muilcam over alle gretige tongen en laat hij om het uur willekeurige mensen blind – of stiekem toch een beetje ziend – uitgebreid van speeksel wisselen", klinkt het.