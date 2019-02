Muzikant Willy Willy (60) is overleden

Willy Willy (60), de gitarist van The Scabs, is gisterenavond thuis gestorven in het gezelschap van zijn echtgenote en vrienden. Hij overleed aan de gevolgen van kanker.

De gitarist nam vorige week nog een Lifetime Achievement Award in ontvangst op de MIA’s, samen met zijn collega’s van The Scabs. Willy Lambregt, zoals de gitarist echt heet, speelde het optreden toen vanop een stoel.

In juni 2018 werd er bij hem kanker vastgesteld, al liet Willy Willy nooit weten aan wat hij precies leed. Hij wilde er niet veel over kwijt. “Ik wil binnenkort niet overal gaan op­draven als spreekbuis voor mensen met kanker”, liet hij toen optekenen. “Niet dat ik bekende mensen die dat wel doen veroordeel, maar in mijn geval is het: let the ­music do the ­talking.”

Hij liet er zich ook niet door afremmen. “Mensen vragen me soms waarom ik nu, net na de ­diagnose, meer dan ooit wil doorgaan. Maar wat moet ik doen? In mijn bed gaan liggen? Luister, ik heb kanker, zoals zoveel mensen, en daarom wil ik nog zo veel mogelijk genieten. En mijn werk is mijn passie, dus een volle agenda maakt me gelukkig. Ik geniet met volle teugen van het leven, en ­samen met mijn partner Michèle blijf ik erin ­geloven.”

Lege stoel

Willy Willy speelde de afgelopen maanden nog mee met The Scabs, die dit voorjaar een 35-tal concerten in Vlaanderen geven ter ere van hun 40-jarige bestaan. Hij speelde wel niet de volledige optredens mee, maar een aantal nummers in het begin en op het einde. Op 1 februari stonden ze voor het eerst zonder hem op het podium. “U ziet hier naast mij een lege stoel staan”, zei Swinnen toen de set van The Scabs ongeveer een half uurtje bezig was. “Die is normaal gezien voor onze goede vriend Willy Willy. Maar we hebben slecht nieuws: hij kan er vandaag niet bij zijn. U weet: hij vecht tegen een zware ziekte. Het volgend nummer wordt normaal gezien door hem gezongen, maar nu dragen we ‘Mesaboogie Feedback’ op aan Willy Willy.” The Scabs verloren in 2013 ook al hun bassist Fons Symons aan longkanker.

De uitvaart zal plaatsvinden op woensdag 20 februari 2019 om 14 uur in het crematorium Siesegem, Merestraat 169 te Aalst en is toegankelijk voor het publiek.