Muziekwereld reageert geschokt op overlijden Avicii

Collega-dj’s, muzikanten en andere celebrities reageren op Twitter op het tragische en plotse overlijden van Avicii, de dj bekend van songs als ‘Wake Me Up’, ‘Hey Brother’ en ‘Levels’. Verslagenheid voert de boventoon.

Calvin Harris was een van de eersten om te reageren. “Hartverscheurend nieuws over Avicii”, zegt hij. “Een mooie ziel, gepassioneerd en bijzonder getalenteerd met nog zoveel dingen te doen. Mijn hart gaat uit naar zijn familie. God zegene je Tim x”, aldus de collega-dj.

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) 20 april 2018

Ook de Britse zangeres Dua Lipa was er al snel bij. “Te jong en veel te vroeg”, reageert ze.

Such sad news to hear about Avicii passing. Too young and way too soon. My condolences go out to his family, friends and fans x

— DUA LIPA (@DUALIPA) 20 april 2018

De Amerikaanse indierockband Imagine Dragons werkte met Avicii samen voor de song ‘Heart Upon My Sleeve’. “Met hem werken was een van mijn favoriete samenwerkingen. De wereld was een gelukkigere, vollere plaats met zijn aanwezigheid en kunst”, tweet frontman Dan Reynolds via de account van de groep.

devastated at the news of @Avicii passing. working with him was one of my favorite collaborative moments. far too young. the world was a happier and fuller place with his presence and art. sending all my love to his friends and family. Xxdr — Imagine Dragons (@Imaginedragons) 20 april 2018

De Nederlandse dj Laidback Luke luidde vorig jaar al de alarmbel over de enorme druk in de dancewereld. In een open brief in het magazine Billboard beschreef hij toen zijn vrees dat zijn vriend Avicii zich zou aansluiten bij de weinig benijdenswaardige ‘Club 27’ van muzikanten en filmsterren die op die leeftijd stierven. De dj werd uiteindelijk 28.

OH MY GOD wow... I’m speechless. May you Rest In Peace my dear Tim RT @TMZ: #BREAKING: Avicii Has Died at 28 #RIP https://t.co/dvE4cgk9BY — Laidback Luke (@LaidbackLuke) 20 april 2018

Ook dj Tiësto reageert verslagen op het nieuws.

Words can not describe how I feel right now..I am gonna miss you brother pic.twitter.com/AjBgXi5gVR — Tiësto (@tiesto) 20 april 2018

De Belg Netsky noemt Avicii een groot talent en betuigt zijn medeleven aan diens familie.