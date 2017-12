Music for Life brengt 10,8 miljoen euro op

De actie Music for Life van VRT-radiozender Studio Brussel heeft dit jaar een recordbedrag van 10,8 miljoen euro opgebracht.

De benefietactie Music for Life van VRT-radiozender Studio Brussel heeft dit jaar een recordbedrag van 10,8 miljoen euro opgebracht. Dat bleek aan het slot van de twaalfde editie op het Provinciaal Domein Puyenbroeck in het Oost-Vlaamse Wachtebeke.

"10.846.566". Dat bedrag verscheen op het scherm toen de Studio Brussel-presentatoren Linde Merckpoel, Eva De Roo en Bram Willems na zes dagen en nachten onafgebroken radiomaken het resultaat van de jaarlijkse benefietactie bekendmaakten. Dat is zo'n drie miljoen euro meer dan in 2016, toen de actie afklokte op 7,8 miljoen euro.

Onder de noemer Music for Life werden de voorbije weken en maanden in totaal 10.576 acties georganiseerd voor meer dan 1.600 goede doelen. Dat is bijna het dubbele van vorig jaar. De Warmathons in de vijf provinciehoofdsteden leverden dit jaar bijna een half miljoen euro op. Ook de Ketnet Koekenbak (meer dan 300.000 euro) en de Jingle Balls van Philippe Geubels (200.000 euro) brachten veel geld in het laatje voor het goede doel.