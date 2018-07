Musea schrijven brief aan "naaktpolitie" Facebook

Vlaamse musea hebben een open brief geschreven aan Facebookbaas Mark Zuckerberg, omdat ze vinden dat de ban op naaktafbeeldingen is doorgeschoten. Facebook verwijdert ook geschilderd naakt van Vlaamse meesters en dat is té streng, vinden de musea. Toerisme Vlaanderen lanceert vandaag ook een ludieke protestvideo tegen die artistieke censuur van Facebook.

Onlangs verwijderde Facebook nog een afbeelding van het 30.000 jaar oude vruchtbaarheidsbeeldje de Venus van Willendorf. Ook de Kruisafneming van Peter Paul Rubens mocht niet worden getoond, omdat Jezus er op zijn lendendoek na helemaal naakt op is te zien.

De censuur is een doorn in het oog van Toerisme Vlaanderen, dat met het ‘Project Vlaamse Meesters’ drie miljoen mensen naar Vlaanderen wil trekken in de komende twee jaar. “Helaas is het promoten van ons unieke cultureel erfgoed vandaag niet mogelijk via de meest populaire sociale media. Onze kunst wordt geklasseerd onder de noemer onfatsoenlijk en zelfs pornografisch. Dat is bijzonder jammer”, klaagt Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen.

Op de koffie met Zuckerberg?

“Aanstootgevend. Dat is het woord dat wordt gebruikt om de borsten, billen en cherubijnen van Peter Paul Rubens te beschrijven. Niet door ons, maar door u”, schrijven de directeuren van de grote Vlaamse musea, die hopen op een gesprek met Zuckerberg boven een kop koffie of “een verfrissend Belgisch biertje”. “Dan bespreken we hoe we onze Vlaamse Meesters een plek geven op uw platform. Een plek die ze verdienen. Want, weet u, kunst verbindt, net zoals sociale media. Zat Peter Paul Rubens toentertijd op Facebook, hij zou bijzonder veel volgers op zijn fanpagina gehad hebben.”

‘Naaktkijkers’ buiten

In het ludieke protestfilmpje dat Toerisme Vlaanderen lanceert, is te zien hoe de “naaktpolitie” van Facebook voorkomt dat bezoekers van het Rubenshuis naar het naakt in de schilderijen van bekende Vlaamse schilders kijken.

Het filmpje toont hoe “naaktkijkers” met een Facebookaccount vriendelijk - doch dwingend - verzocht worden het museum te verlaten. Met de stunt, geregistreerd met verborgen camera én de open brief stuurt Vlaanderen een opmerkelijke uitnodiging naar Facebook om dit samen op te lossen.