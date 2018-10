Muse sluit Rock Werchter af

Muse sluit op zondag 30 juni Rock Werchter af. Dat maakte de organisatie vanochtend bekend. Daarmee zijn de vier headliners gekend.

Eerder werden ook al de headliners voor donderdag (P!nk), vrijdag (The Cure), zaterdag (Mumford & Sons) aangekondigd. Rock Werchter vindt in 2019 plaats van 27 tot en met 30 juni.

Oh yes! Another top act is confirmed for Rock Werchter 2019! @muse are the festival’s closing act on Sunday 30 June. Tickets go on sale from 9am on Friday 26 October. More names to follow shortly! #staytuned #RW19 pic.twitter.com/qrNvlXYibQ