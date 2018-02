Morgen nieuwe 'Fifty Shades' in cinema

Vanaf morgen kan je ‘Fifty Shades Freed’ gaan bekijken in de bioscoop, het derde en laatste deel van de filmreeks, gebaseerd op de populaire erotische boeken van E.L. James. Dakota Johnson en Jamie Dornan kruipen opnieuw in de huid van Anastasia Steel en Christian Grey. Als we de trailer mogen geloven, wordt het opnieuw erg ondeugend.

In de derde ‘Fifty Shades’-film is het koppel net gelukkig getrouwd. Het leven lacht hen toe, maar Anastasia wordt bedreigd als haar voormalige baas Jack Hyde wraak zweert omdat hij ontslagen werd.

Het eerste deel van de filmreeks, ‘Fifty Shades of Grey’, kwam uit in 2015. Critici vonden de film maar niks, maar het – hoofdzakelijk vrouwelijke – publiek was er meteen wild van. Het tweede deel, ‘Fifty Shades Darker’, verscheen begin vorig jaar.

Foto: Fifty Shades Freed