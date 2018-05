Morgan Freeman beschuldigd van ongewenst gedrag

Acht vrouwen beschuldigen acteur Morgan Freeman van ongepast gedrag of pesterijen. Dat brengt CNN naar buiten.

Een productieassistent vertelt aan CNN dat hij haar rok maar bleef optillen en vroeg of ze ondergoed droeg. Een lid van het productieteam voor de film "Now You See Me" zei dat Morgan herhaaldelijk opmerkingen over haar lichaam maakte.

"Hij gaf commentaar op ons lichaam ... We wisten dat als hij langskwam we geen kleren moesten dragen waarin onze vormen te veel in uitkwamen", klinkt het.

Gevierd acteur

Morgan is 80 jaar en heeft een Oscar en drie Oscarnominaties op zijn naam staan. Daarnaast kreeg hij nog meer dan dertig filmprijzen toebedeeld, waaronder een Zilveren Beer, een Golden Globe en een Empire Award.