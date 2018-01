'Moody Blues'-zanger Ray Thomas overleden

Ray Thomas, de Britse rockmuzikant, zanger, fluitist en oprichter van de groep Moody Blues, is in zijn woning in het Engelse Surrey overleden. Dat heeft de platenmaatschappij Cherry Red Records - Esoteric Recordings bekendgemaakt. Thomas was 76 en leed aan kanker.

Volgens het persbureau PA en Britse media overleed donderdag. "Wij zijn bijzonder aangeslagen door zijn overlijden, zijn menselijke warmte, zijn humor en zijn vriendelijkheid die we zullen missen. Het was een eer om hem te hebben gekend en met hem samen te werken", aldus de platenmaatschappij.

Ray Thomas maakte in 2014 op zijn website bekend dat hij aan prostaatkanker leed. Hij kende zijn topjaren in de jaren 60 en 70 nadat hij de Moody Blues oprichtte met Mike Pinder, Denny Laine, Graeme Edge en Clint. De rockballade 'Nights in White Satin' werd een popklassieker. Ray Thomas kende later ook met soloalbums succes.