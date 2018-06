Modestudenten tonen eindejaarsdefilé

De studenten van de Antwerpse Modeacademie toonden gisteravond hun creaties op de catwalk, na een jaar hard werken. Ze droegen de show op aan de medestudent die in maart zelfmoord pleegde. Sindsdien getuigden verschillende studenten over de loodzware druk om te presteren. Maar daar is aan gewerkt, zo klinkt het.

Bij de negen masterstudenten is één Belg: Kjell De Meersman (23). Hij brengt met 'Mami Wata' een hypervrouwelijke collectie met veel latex, maar ook met veel geklede elementen als knipoog naar de zakenwereld. Hij vindt dat vrouwen best wat meer hun vrouwelijkheid mogen tonen en liet zich inspireren door de stijl van zijn moeder, die zich als bankier zakelijk, maar toch ook vrouwelijk wist te kleden.

Net als de andere masterstudenten, die uit Italië, Bulgarije, Kroatië, de Verenigde Staten, Australië, Servië en Polen komen, was hij volledig vrij in het bedenken van een thema voor zijn collectie. Bij de bachelorstudenten lag dat anders. De eerstejaars creëerden onder meer jurken rond het thema 'Antwerpen barok 2018', de tweedejaars lieten zich inspireren door historische kostuums en de derdejaars door etniciteit.

Vandaag biedt de tentoonstelling EXPO2018 de kans om de ontwerpen van de studenten van dichtbij te bekijken en details te verkennen. Er zijn negen installaties met de afstudeercollecties van het masterjaar, naast de barokke jurken gecreëerd door eerstejaarsstudenten.

Vanavond wordt het defilé nog eens overgedaan en zal een internationale jury, waarin ook zanger Max Colombie van Oscar and the Wolf zetelt, hun collecties beoordelen. Zowat vierduizend modeliefhebbers en -professionals krijgen hun werk over de twee dagen verspreid te zien. Het eindejaarsdefilé werd opgedragen aan de derdejaarsstudent die een maand geleden uit het leven stapte.