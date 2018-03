Mode-icoon de Givenchy overleden

De Franse modeontwerper Hubert de Givenchy is gisteren overleden. Dat heeft zijn omgeving vandaag laten weten. Givenchy werd 91 jaar.

Nadat hij gewerkt had voor bekende ontwerpers, opende de Givenchy in 1952 zijn eigen modehuis in Parijs. Daar legde hij de grondslagen voor wat we vandaag ‘casual chic’ noemen. Zijn belangrijkste muze was Audrey Hepburn. De actrice was altijd gekleed in zijn creaties, zowel in het dagelijks leven als in haar films.

Enkele jaren later lanceerde Hubert de Givenchy ook zijn eigen parfumlijn. Voor de promotie van zijn eerste parfums ‘De’ en ‘L’interdit’ was Hepburn de eerste actrice ooit die haar gezicht leende voor een reclamecampagne.

Pensioen

Pas in 1973 lanceerde Givenchy zijn eerste mannencollectie. Later ontwierp hij ook nog tafellinnen, decoratiestoffen, juwelen en schoenen.

Givenchy ging in 1995 met pensioen. Momenteel staat de Italiaanse ontwerper Riccardo Tisci aan het roer van de Givenchy-collectie.