Minnie Mouse krijgt ster op Walk of Fame

Minnie Mouse heeft een ster gekregen op de Hollywood Walk of Fame, veertig jaar nadat Mickey Mouse er vereeuwigd werd. Negentig jaar geleden deed Minnie voor het eerst haar intrede in de Disneyfilm ‘Steamboat Willie’.

De Amerikaanse popster Katy Perry mocht mee de ster onthullen. Dat deed ze samen met Bob Iger, de CEO van de Walt Disney Company, tijdens een ceremonie op Hollywood Boulevard.

(Lees verder onder de foto)



In 1928 maakte het grote publiek de eerste keer kennis met Minnie in haar typische rood-witte bolletjesjurk. Intussen speelde het vriendinnetje van Mickey al mee in meer dan zeventig films.

Mickey Mouse was in 1978 de eerste tekenfilmfiguur op de Walk of Fame. Nadien kregen ook andere cartoonfiguren een ster: Bugs Bunny in 1985, Donald Duck in 2004 en Snoopy in 2015.