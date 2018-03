Milo Meskens stelt eerste plaat voor

De Belgische zanger Milo Meskens (22) heeft zijn eerste plaat ‘Contrast’ voorgesteld in Mechelen. Hij deed dat tijdens een intiem concert voor zijn fans.

Milo Meskens raakte bekend door de Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Hij brak door met de single ‘Here with me’, maar nog niet zo lang geleden scoorde hij een hit met ‘New Beginning’.

Gouden award

Na het concert kreeg de zanger een platina award voor zijn single ‘Here With Me’ en een gouden award voor ‘New Beginning’. Toch wel opmerkelijk, want Milo Meskens is nog maar 22. “Hier hangen allemaal gouden platen van artiesten waar ik ontzettend naar opkijk. Ik was zo overweldigd door het aantal gouden platen. Ik dacht daar wil ik ook ooit komen, en op het einde van de dag komt mijn platenbaas gewoon af met die platen. Ik kan het echt niet geloven”, zei Meskens.

Wie Milo Meskens graag eens zelf aan het werk wil zien, kan deze zomer op Suickerrock terecht.