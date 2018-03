Mike: "Stop haatmail voor Marjolein"

Voor het eerst reageert Mike (39) uit ‘Blind Getrouwd’ op zijn stukgelopen huwelijk met Marjolein. "Die haatmails en reacties aan het adres van Marjolein moeten stoppen. Dat verdient ze echt niet. We hebben sámen beslist om te scheiden", zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Maandag viel het doek over het meest besproken koppel van dit seizoen. Mike en Marjolein haalden zelfs de finish van 'Blind getrouwd' niet als man en vrouw. Meteen begon de geruchtenmolen weer te draaien. Hoe kon het vuur in zo’n droomkoppel zo snel uitdoven?

“We waren gewoon geen match. Marjolein voelde dat al in het begin van onze huwelijksreis. Ik was de eerste twee dagen te hard bezig met mezelf volledig bloot te geven aan 'mijn vrouw'. Ik wilde dat ze álles van me wist, waardoor ik veel over mezelf heb verteld - en zij zich niet gehoord voelde. Ondanks onze inspanningen is ze dat gevoel niet meer kwijtgeraakt”, vertelt Mike in Het Laatste Nieuws.

Haatreacties

Toen Mike na zes dagen thuiskwam van een zakenreis naar Zweden, voelde hij ook dat het niet zou lukken. “Ik was teleurgesteld dat onze relatie niet lukte en begon dan ook te wenen. Hoe Marjolein daar toen op reageerde, kwam omdat zij dus al langer besefte dat wij geen match waren”, legt Mike uit.

Volgens Mike verdient Marjolein het niet om afgeschilderd te worden als ‘onvriendelijk’. De haatreacties die ze krijgt, moeten stoppen, zegt hij. “Zoiets verdient ze niet. Ze is een goed mens. En ze is gewoon heel snel eerlijk geweest over haar gevoel.”

Geen spijt

Ondanks de heisa en het misgelopen huwelijk, heeft Mike geen spijt van zijn deelname aan ‘Blind Getrouwd’. "Ik zou nog altijd meedoen. Ik heb mij opengesteld, ik heb ons huwelijk een kans gegeven, en ik ben teleurgesteld dat het niet lukte tussen ons. Maar of ik daarom spijt heb? Nee, integendeel.”