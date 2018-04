Like Mike over Avicii: "Ik zal je missen, broer"

De wereldberoemde Belgische dj Like Mike (32) reageert verslagen op het overlijden van zijn vriend en collega Avicii. "Jouw verlies kan niet in woorden worden beschreven. Ik zal je missen, broer, en ik weet dat je naar ons kijkt."

Het nieuws van de dood van de 28-jarige superster komt hard aan, ook bij Michael Thivaios, beter bekend als Like Mike, van Dimitri Vegas en Like Mike. "Dit is de gekke gast die ik een tiental jaar geleden leerde kennen. We raakten allebei wat de controle kwijt over onze levens. En de laatste jaren zagen we elkaar niet vaak meer, totdat ik je de laatste tijd beter leerde kennen. Niet alleen als een vriend, maar ook als een van de meest fascinerende en getalenteerde mensen die ik ooit heb ontmoet en die ik ooit zal ontmoeten. Je verlies valt niet in woorden te beschrijven. Ik zal je missen, broer, en ik weet dat naar ons kijkt. Je zal altijd in ons hart en onze geest zijn. Ik hou van je, broer."