Miguel Wiels: "Nieuwe K3 onderschat"

In de podcast van Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe heeft muzikant en producer Miguel Wiels bekend dat hij heel wat twijfels had bij de nieuwe K3-meisjes Klaasje, Hanne en Marthe. “Ik ben blij dat ik ongelijk heb gekregen”, zegt hij opgelucht.

In hun podcast nodigen Maarten en Dorothee elke week iemand uit die de tien meest gegoogelde vragen over zichzelf moet beantwoorden. Toen Dorothee polste naar hoe Wiels de wissel van K3 ervaren heeft, bekende hij dat hij daar heel sceptisch over was.

Feedback van kinderen

Wiels schrijft al van in het begin liedjes voor de meisjesgroep. Nieuwe nummers laat hij vaak eerst aan zijn kinderen horen om te zien of ze aanslaan. Ook ’10.000 Luchtballonnen’ werd door Miguel Wiels geschreven. Met dat nummer moesten de nieuwe K3’tjes Klaasje, Hanne en Marthe twee jaar geleden een hit scoren.

Over die wissel had Wiels heel wat twijfels. “Toen ik wist dat het ging gebeuren heb ik intern heel erg mijn twijfels daarover uitgesproken, omdat ik bang was dat ze nooit aanvaard zouden worden bij het publiek”, vertelt hij.

Schizofrene situatie

“Ik dacht dat het een soort van schizofrene situatie zou worden waarbij je toch nog steeds de oude gezichten zou zien in de videoclips, maar dat er ondertussen nieuwe gezichten zijn.” Wiels’ twijfels waren uiteindelijk nergens voor nodig, want ook in de nieuwe samenstelling blijft K3 succesvol.

Mega Mindy

In het gesprek kom je ook te weten hoe Miguel Wiels zijn vrouw Free Souffriau, bekend als ‘Mega Mindy’, leerde kennen. “Dat gebeurde op een feestje van Studio 100”, zegt hij.

