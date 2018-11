Midterms VS: Republikeinen blijven grootste in Senaat, Democraten veroveren Huis

Na de midterms van gisteren behouden de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat, terwijl het Huis van Afgevaardigden naar de Democraten gaat. Daarmee lijkt het erop dat de ‘blue wave’ zich gedeeltelijk heeft doorgezet, maar minder groot dan de Democraten hadden gehoopt.

Al redelijk snel werd duidelijk dat de Republikeinen de nodige vijftig Senaatszitjes veroverd hadden om een meerderheid in de Senaat te verzekeren. Het is enkel nog wachten hoe groot de Republikeinse meerderheid zal worden. Vandaag is die erg nipt: 51 tegen 49.

Tweede ronde

Amerikaanse media verwachten dat de Republikeinen daar twee zetels extra zullen winnen. Van 51 zetels zijn ze al zeker. In Florida staat een Republikeinse overwinning zo goed als vast, net als in Arizona. Een derde extra zetel komt mogelijk uit Mississippi, waar nog een tweede ronde gehouden moet worden.

Abortus

De nieuwe senatoren zullen de Republikeinen verder naar rechts doen opschuiven. De New York Times wijst op hun standpunten over abortus, wat de stem van eerder gematigde Republikeinen minder belangrijk maakt.

Om de meerderheid in het Huis te veroveren, moesten de Democraten 23 zetels van de Republikeinen afsnoepen. Vanmiddag hebben ze zich al verzekerd van 222 zetels, een winst van 29 zetels. De New York Times zet de Democraten in het Huis op een winst van 36, of 229 zetels als alle stemmen geteld zijn. De Republikeinen zouden 206 zetels binnenhalen. Daarmee slagen de Democraten er voor het eerst sinds 2010 weer in om het Huis te controleren.

Vrouwen en jongeren

Bij de midterms verliest de partij van de president traditioneel de meerderheid in het Huis. Opvallend binnen deze race is het grote aantal vrouwen, jongeren en vertegenwoordigers van minderheden die in het Huis verkozen zijn.

Ilhan Omar en Rashida Tlaib zijn de eerste moslima's die verkozen worden, Sharice Davids en Deb Haaland zijn de eerste indiaanse vrouwen in het Huis en Alexandria Ocasio-Cortez wordt met 29 het jongste parlementslid.

“Beste koopje"

De Democraten gaan er vooral op vooruit in steden en voorsteden, de Republikeinen versterkten dan weer hun positie in die conservatieve bolwerken waar Trumps populariteit stabiel gebleven is of gestegen. De New York Times wijst erop dat de Democraten "het beste koopje" doen, omdat hun aanhang stijgt in groeiende gemeenschappen, terwijl de Republikeinen zich sterker baseren op een ouder wordende bevolking van conservatieve blanken.

Over heel de Verenigde Staten gaan de Democraten er in de resultaten met goed zeven procent op vooruit, blijkt nog uit de voorspellingen van de Times. Die ‘popular vote’ speelt echter geen rol, omdat het uiteindelijk gaat om zetels in het Huis. Dat beide kamers van het Congres nu gedomineerd worden door verschillende partijen, is het resultaat van tussentijdse verkiezingen waar veel verdeeldheid heerste. En ook de presidentsverkiezingen van 2020 beloven omstreden te worden.

‘Split Congress’

Een ‘split Congress’ maakt het bovendien veel moeilijker voor president Trump om wetten te laten goedkeuren, aangezien die steeds door beide kamers moeten worden goedgekeurd. Minderheidsleider in het Huis Nancy Pelosi, die naar alle verwachting Paul Ryan zal opvolgen als Speaker of the House, verklaarde eerder op de dag nog dat de Democraten in het Congres zullen streven naar compromissen tussen beide partijen, "maar als we geen gemeenschappelijke basis vinden, dan gaan we voet bij stuk houden".

Gouverneurs

Er vonden ook verkiezingen plaats voor gouverneurs, deelstaatparlementen, verschillende lokale functies en hier en daar ook referenda. De Democraten slaagden erin de post van gouverneur in New Mexico, Illionois, Michigan, Wisconsin, Kansas, Maine en Nevada te veroveren.

De Republikeinen hebben wel nog altijd het meeste gouverneurs in handen: 25 tegenover 21. Een van de meest zichtbare races was in Florida, waar de Democraat Andrew Gillum het opnam tegen Trump-aanhanger Ron DeSantis. Die laatste won, ondanks beschuldigingen van racisme, nipt.

Ook Georgia werd in de gaten gehouden. Daar kon Stacey Abrams de eerste vrouwelijke zwarte gouverneur worden. Haar tegenstander Brian Kemp heeft de race gewonnen, maar Abrams gaf al te kennen dat ze weigert zich gewonnen te geven.

In Colorado wordt Jared Polis de eerste openlijk homoseksuele gouverneur. In enkele staten werd in referenda gestemd over de legalisering van marihuana: in Michigan werd voor gestemd, in Missouri voor een toelating, mits taks van vier procent, in North Dakota werd tegen gestemd. In Alabama en West Virginia werd de toegang tot abortus dan weer bemoeilijkt, en in Florida krijgen ex-gedetineerden weer stemrecht. Mogelijk gaat het om 1,4 miljoen potentiële kiezers in de staat.