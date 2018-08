Michael Jackson zou vandaag 60 worden

Popzanger Michael Jackson zou vandaag zestig jaar geworden zijn. De King of Pop stierf op 25 juni 2009 in Los Angeles aan een hartaanval, na een overdosis propofol. Jackson was op dat moment vijftig en liet drie kinderen na. Tot op vandaag blijft hij een legendarische figuur in de muziekgeschiedenis.

Na de inname van een overdosis propofol kreeg de toen 50-jarige Michael Jackson in 2009 een hartaanval. Het zwaar verdovend middel dat Jackson als slaapmiddel gebruikte, nam hij met medeweten van zijn lijfarts. Twee jaar na zijn dood werd zijn privéarts Conrad Murray dan ook veroordeeld voor doodslag.

De dood van de zanger bracht een ware schok teweeg in het hele internationale muzieklandschap. Jackson werd begraven in Los Angeles, op een plek die niet voor fans en publiek toegankelijk is.

King of Pop

Jackson wordt vandaag nog steeds gezien als een zeer grote artiest en entertainer uit de popmuziek. Zijn eerste stappen in de muziekwereld zette Jackson als kind met The Jackson 5, maar later werd hij vooral bekend met solo-nummers als Thriller, Billy Jean, Beat It, Man In The Mirror, Remember The Time, Black Or White, Smooth Criminal, Love Never Felt So Good... de lijst is eindeloos. Maar niet alleen zijn aanstekelijke muziek maakte Michael Jackson tot de King of Pop, ook zijn specifieke stemgeluid en danspasjes (zoals de moonwalk), zijn opvallende videoclips en zijn excentrieke verschijning vielen op.

Exentrieke levensstijl

Er werd heel wat geschreven en gespeculeerd over de exentrieke levensstijl die Michael Jackson erop nahield. Zo leefde hij teruggetrokken op zijn Neverland Ranch en leed hij aan het zogenaamde ‘Peter Pan-syndroom’. Daarnaast werd er heel zijn leven lang gespeculeerd over het uiterlijk van de zanger. Jackson liet tijdens zijn leven meerdere plastische ingrepen uitvoeren en leed naar eigen zeggen aan vitiligo, een huidaandoening waardoor het kleurpigment geleidelijk uit zijn huid verdween. Het was de verklaring voor de steeds blanker wordende huid van de van nature uit zwarte Jackson.

Doorheen zijn carrière werd Jackson ook meermaals beschuldigd van kindermisbruik. Op ieders netvlies staan ook de beelden gebrand van Wacko Jacko die Prince Michael II, één van zijn kinderen, uit een raam in een hotel in Berlijn houdt. De beelden gingen de wereld rond.